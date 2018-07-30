Воздушный шар «Россия» перелетел через Эльбрус на высоте 8,3 тысячи метров

Гигантский аэростат «Россия» поднялся на рекордную для себя высоту и перелетел через Эльбрус. Уникальный перелет стартовал на территории Карачаево-Черкесии и завершился в Кавминводах.

«Поднялся на 8300 (метров над уровнем моря — Ред.). Рекорд и Эльбрус есть! <> Удалось пройти над Эльбрусом, в 1,8 километра от его западной вершины, над ледником. Эльбрус мы взяли! Всего пролетели порядка 70 километров», — сообщил ТАСС президент Федерации воздухоплавания Ставрополья Виталий Ненашев, управлявший воздушным шаром. По его словам, подобный перелет совершен впервые в истории российского воздухоплавания.

28 июля воздушный шар успешно совершил посадку возле горы Юца под Пятигорском. По словам пилота, полет прошел в запланированном режиме, самым сложным было найти нужные воздушные потоки, однако затем все нормализовалось. Ненашев добавил также, что температура воздуха на высоте достигала минус 27 градусов.

Аэростат «Россия» почти вдвое больше стандартных воздушных шаров. Его объем составляет 4000 кубометров.