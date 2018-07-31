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Землян ждет мощная магнитная буря
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В августе Землю накроет магнитная буря первого уровня 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Специалисты лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН) представили данные, согласно которым магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале накроет Землю 20 августа, передает сетевое издание m24.ru.
Астрономы также прогнозируют возбуждение магнитосферы 17 и 21 августа.
Магнитные бури уровня G1 могут стать причиной незначительных сбоев в энергетических системах. Кроме того, они могут повлиять на работу систем управления космическими аппаратами.
Самую крупную бурю с начала года была зафиксировали 20 апреля.
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