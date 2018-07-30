Врачи больницы им. В. В. Виноградова объяснили как избежать негативных последствий в жаркие дни

Лето продолжается, и синоптики обещают москвичам еще несколько жарких дней. Погода в столице еще может установить новые температурные рекорды и подняться до 30-31 градусов, что может иметь негативные последствия для метеочувствительных горожан.

Врачи городской клинической больницы им. Виноградова рассказали в эфире Москва24 о том, как вести себя в жаркую погоду и избежать нежелательных последствий погодных аномалий, сообщила на своей странице в соцсети главврач больницы Ольга Шарапова

Так, врачи рекомендуют меньше находиться под палящим солнцем и больше употреблять негазированной минеральной воды. Кроме того, врачи отметили необходимость не только поберечь себя в жаркие дни, но и уметь оказать первую помощь тем, кто в этом нуждается.

«Твоя газета»

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