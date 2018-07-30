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Астрономы предупредили о магнитной буре в августе
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Астрономы предупредили о магнитной буре в августе 

РИА Новости 30 минут назад
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Магнитная буря первого уровня G1 по пятибалльной шкале накроет Землю 20 августа, следует из данных лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).
Кроме того, согласно прогнозам, магнитосфера будет возбужденной 17 и 21 августа.
Магнитные бури, классифицированные как событие уровня G1 по пятибалльной шкале, могут приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах, а также оказывать небольшие влияния на системы управления космическими аппаратами. При этом полярные сияния могут наблюдаться на высоких широтах от 60 градусов и выше.
Предыдущие бури произошли 28 июня, 6 и 7 мая, а самая крупная с начала 2018 года — 20 апреля. До этого подобной интенсивности в максимуме достигал лишь один шторм в этом году, произошедший в ночь с 18 на 19 марта по московскому времени, однако продолжительность максимальной фазы тогда составила лишь около 2,5 часа, отмечают астрономы.
Прохождение Земли через потоки солнечного ветра такой ширины не является исключительным событием и часто наблюдается вблизи минимума солнечной активности. Это связано с тем, что в минимуме солнечного цикла существенно ослабляется магнитное поле Солнца, и оно частично утрачивает свои способности по удержанию солнечной плазмы вблизи поверхности звезды. В результате заметно вырастает скорость и плотность убегающих от Солнца потоков вещества, которые и образуют солнечный ветер. Несколько таких продолжительных серий геомагнитных возмущений наблюдалось в прошлом году на стадии перехода в солнечный минимум.
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