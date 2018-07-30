В ближайшие часы на Ростов налетит сильный шквал 

Непогода
может спровоцировать обрывы ЛЭП и падение деревьев
Как сообщает Главное управление по делам ГО и ЧС администрации Ростова, сегодня, 30 июля, и в последующие двое суток на Дону ожидается резкое ухудшение погоды. Удушающую жару сменит шквальный ветер с порывами до 20 метров в секунду. — В связи с сильным ветром возможны падения перехлесты проводов, обрывы линий электропередач, падения деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций, — рассказали в управлении. — Просим жителей соблюдать осторожность, без необходимости не выходить на улицу, не парковать автомобили и не оставлять детские коляски под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. При скачках напряжения в электросети рекомендуется отключить все электроприборы. Такая погода сохранится вплоть до первого августа. Жителям и гостям нашего региона следует быть более внимательными и осторожными, чем в обычные дни. В случае экстренной ситуации необходимо звонить 101, либо набирать номер единого телефона доверия регионального ГУ МЧС: (863) 239–99–99. Чтобы избежать возникновения ландшафтных пожаров, дончан также просят не разжигать костры, и не бросать горящие сигареты с балконов и окон транспорта.