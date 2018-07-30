Сильный ветер прогнозируется в Ростове-на-Дону

Сильный ветер прогнозируется в Ростове-на-Дону 30 июля, сообщает городское управление по делам ГО и ЧС., — говорится в сообщении.

Из-за ветра в городе возможны перехлесты проводов, обрывы линий электропередачи, падение деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.

Ростовчан просят без необходимости не выходить на улицу в непогоду, не парковать автомобили и не оставлять детские коляски под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, при скачках напряжения в электросети отключить все электроприборы.