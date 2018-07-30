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Уровень загрязнения воздуха в Москве 30 июля 2018 г. не превышает норму
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Уровень загрязнения воздуха в Москве 30 июля 2018 г. не превышает норму 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 1 час назад
Максимально разовые концентрации контролируемых загрязняющих веществ находятся в пределах установленных нормативов.
Концентрация основных загрязнений в воздухе значительно ниже предельно допустимых значений, оказывающих влияние на здоровье человека.
Вблизи автотрасс по данным на 08:00 максимально разовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе составляют: оксид углерода — 0,3 ПДКм.р., диоксид азота — 0,2 ПДКм.р., оксид азота — 0,2 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р.
На других территориях аналогичные показатели достигают: оксид углерода — 0,3 ПДКм.р., диоксид азота — 0,2 ПДКм.р., оксид азота — 0,1 ПДКм.р., приземный озон — 0,2 ПДКм.р., диоксид серы — менее 0,1 ПДКм.р., взвешенные частицы РМ10 — 0,1 ПДКм.р.
В сравнении с 29 июля в городском воздухе утром несколько ниже концентрации приземного озона.
Сероводород: порог запаха и безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен.
ПРОГНОЗ: В течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере.
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