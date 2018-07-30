Электроснабжение Пятигорска восстановлено

МОСКВА , 28 июля. / ТАСС /. Прерванное из-за непогоды электроснабжение Пятигорска восстановлено, в Кисловодске , где без света остаются около 1,1 тыс. человек, его планируют восстановить к вечеру субботы, сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.

"Двадцать восьмого июля в 11:45 мск в городе Пятигорск аварийно-восстановительные работы завершены. По состоянию на 12:00, [в Кисловодске] без электроснабжения остаются около 350 жилых домов с населением около 1 тыс. 100 человек", — говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, аварийно-восстановительные работы продолжаются, планируемое время завершения работ — 18:00 мск 28 июля.