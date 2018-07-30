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Электроснабжение Пятигорска восстановлено
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"46 ударов": Как сестры расправились с отцом в Москве

Электроснабжение Пятигорска восстановлено 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Прерванное из-за непогоды электроснабжение Пятигорска восстановлено, в Кисловодске, где без света остаются около 1,1 тыс. человек, его планируют восстановить к вечеру субботы, сообщили в ситуационно-аналитическом центре Минэнерго России.
"Двадцать восьмого июля в 11:45 мск в городе Пятигорск аварийно-восстановительные работы завершены. По состоянию на 12:00, [в Кисловодске] без электроснабжения остаются около 350 жилых домов с населением около 1 тыс. 100 человек", — говорится в сообщении. Как отметили в ведомстве, аварийно-восстановительные работы продолжаются, планируемое время завершения работ — 18:00 мск 28 июля.
Как сообщалось ранее, в городах Кисловодск и Пятигорск Ставропольского края после прошедшего в пятницу дождя с сильным ветром упали деревья, которые повредили распределительные сети. Без электроснабжения оставались около 4 тыс. жилых домов с населением около 20 тыс. человек.
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