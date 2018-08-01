Сотрудники Московского зоопарка рассказали, как животные ведут себя в жару

Во время установившейся жары животные Московского зоопарк ведут себя по-разному — одни довольны и с удовольствием проводят время на солнце, другие стараются спрятаться в тени и выходят наружу только с наступлением сумерек, сообщается на официальной странице Московского зоопарка в Facebook.

«Ближайшую неделю синоптики обещают жаркую погоду, и обитатели нашего зоопарка, равно как и его гости, продолжают наслаждаться солнцем. Остался один месяц лета, а значит, нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе, впитывая в себя солнечные лучи и витамин D», — говорится в сообщении.

Каждое животное в зоопарке переносит жару по-своему.

Представители семейства кошачьих — манул, амурские тигры, пума, ирбис — предпочитают пережидать дневное время в тени. Они наиболее активны ранним утром и после наступления сумерек.

Молодые дагестанские туры целый день устраивают ритуальные сражения, проверяют прочность своих рогов и отрабатывают друг на друге удары. Родившиеся весной детеныши снуют по вольеру, взбираясь на самый верх горы, расположенной здесь же.

Винторогие козлы ведут себя схожим образом — они мало реагируют на жару.

Зебры вида Греви, жираф Липа и страус также радуются жаркой погоде. Их настоящая родина — Африка, поэтому московское лето едва ли доставляет им дискомфорт.

А вот карликовый бегемот Ксюша предпочитает отдыхать в тени и нежиться в грязевых ваннах под охлаждающими струями воды.

Еще одно животное, предпочитающее тень, — это шакал. Летом шакалы меняют длинный пушистый мех на более легкий и яркий, поэтому в теплое время года их шерсть кажется золотисто-рыжей, с красным отливом. Шакалы много времени проводят, отдыхая в тени, но иногда выходят погреться на солнце, и тогда гости зоопарка могут полюбоваться тем, как переливается на солнце их красивый мех.

Сейчас в Московском зоопарке содержится более восьми тысяч животных, относящихся к более чем тысяче видов мировой фауны. Некоторые виды разведены специалистами зоопарка впервые в мире.