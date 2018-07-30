Аллергия и ОРВИ: 5 летних болезней в офисе

У каждого сезона есть свои опасности и, казалось бы, чем можно заболеть летом на работе? Однако от одного только кондиционера можно подхватить множество заболеваний.

ОРВИ и пневмония

Резкое переохлаждение и направленный поток холодного воздуха из кондиционера провоцируют ОРВИ и пневмонию. Сначала вы находитесь на улице, где температура +30 градусов, затем в офисе, где столбик термометра может показывать +23. Организм начинает бороться: обогревает жизненно важные органы, а на второстепенные, типа носоглотки, не обращает внимания. Слизистая пересушивается, начинается активное размножение вирусов. Помните, что разница температур на улице и в помещении с работающим кондиционером не должна превышать 5 градусов.

Утомляемость и обезвоженность

Если кондиционер работает на полную, то преобладает сухой воздух, а уровень влажности очень важен для поддержания хорошего самочувствия. В результате нарушается циркуляция кислорода по системе кровообращения, накрывает сонливость и усталость. Пересушенный воздух и пресловутый стресс также провоцируют обезвоживание. Можно приобрести увлажнитель воздуха, употреблять побольше овощей и фруктов, сухих орехов, а также пить много чистой негазированной воды.

Тяжелая пневмония

Кондиционер может привести к опасному заболеванию тяжелой пневмонии. Летом в системе охлаждения прибора скапливается конденсат, который солнце разогревает до 30 градусов и выше. А эти условия идеальны для возбудителя заболевания легионелл. Чтобы не бояться болезнетворной бактерии, чистите фильтры кондиционера раз в год.

Держите на рабочем месте подходящую одежду: палантин, легкую кофту Аллергия и бронхиальная астма

Кондиционер гоняет по офису застоявшийся воздух в воздух поднимаются и разносятся скопившийся по углам углекислый и иные газы, болезнетворные микробы, пыль и пыльцу растений. Все это попадает в дыхательные пути, и аллергическая реакция заложенность носа, желание чихать и кашлять, слезотечение может появиться даже у тех, у кого не было аллергии. Аллергикам нужно быть особенно осторожными, ведь такое может привести к развитию бронхиальной астмы.

Воспаление мышц

То, что вы долго сидите под кондиционером, равносильно тому, если бы вы сидели зимой у раскрытого настежь окна. Можно обнаружить, что мышцы ломит, как после интенсивной физической работы, дотронуться до них невозможно, а слабость только нарастает. Пройдите курс массажей и разогревающих процедур, а также обеспечьте мышцам покой.