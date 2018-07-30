Метеоролог: У лета открылось второе дыхание

Солнечная погода без осадков продержится в столице до конца недели. Об этом «ВМ» сообщил ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, погодные условия в Москве будет диктовать скандинавский антициклон, который к концу недели лишь усилит свои позиции.

— В понедельник, 30 июля, нас ожидают солнце и легкий освежающий северо-восточный ветер от 3 до 8 метров в секунду, который принесет горожанам приятную прохладу, — рассказал Тишковец. — Температура полностью соответствует норме, лучше и не придумаешь.

В последующие дни, как утверждает специалист, сохранится солнечная погода без осадков.

— По ночам — от плюс 10 до плюс 15 градусов, днем — плюс 22-27, — говорит Тишковец. — Во второй половине недели и вовсе плюс 25-30 градусов. Можно сказать, что у лета открылось второе дыхание. Так что неделя будет позитивной, приятной и без каких-либо катаклизмов.

Напомним, что в выходные в столице выпало около половины месячной нормы осадков — 94 миллиметра. А в субботу, 28 июля, температура воздуха и вовсе побила годовой рекорд, поднявшись плюс 31,1 градуса.