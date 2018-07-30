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В региональном правительстве рассказали о причинах потопа в багажном отделении Храброво
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В региональном правительстве рассказали о причинах потопа в багажном отделении Храброво 

Клопс.Ru 1 час назад
Багажное отделение аэропорта Храброво затопило из-за прорыва водосточной трубы. Об этом журналистам сообщил вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов на рабочем выезде в понедельник, 30 июля.
"Труба водоотливная выскочила, так как её сделали под углом 45 градусов. Под напором воды из соединения вырвало. Сейчас там всё ликвидировали", — отметил Рольбинов.
В воскресенье, 29 июля, очевидцы сообщили, что во время дождя оказался затоплен цокольный этаж Храброво. В этом помещении происходит расфасовка багажа.
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