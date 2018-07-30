Моментальная заморозка воды: секретный метод

Моментальная заморозка воды со стороны смотрится настоящим чудом. Но по факту вам понадобятся только ловкость рук и начальные знания физики — что делать дальше, мы сейчас покажем.

С обычной водой трюк не сработает, купите очищенную питьевую. Положите бутылку в морозильник и настройте его примерно на -18 градусов.

Через два часа вы достанете из холодильника бутылку с водой, температура которой будет значительно ниже нуля. И все равно вода останется в жидком состоянии: без примесей лед не кристаллизуется до -40 градусов.

Теперь осталось сделать все красиво. Аккуратно достаньте бутылку и резко ее встряхните: механическое воздействие придаст воде центр кристаллизации и бутылка моментально наполнится льдом.