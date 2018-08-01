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Холодный шторм: синоптики пообещали первые заморозки
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Холодный шторм: синоптики пообещали первые заморозки 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские синоптики объявили штормовое предупреждение из-за грядущих заморозков, которые придут уже в четверг на север и северо-восток области.
«У нас сейчас снижается арктический воздух на северные районы Новосибирска, Новосибирской области, приближается сегодня холодный фронт. В ближайшую ночь мы ещё заморозков не ожидаем, но будет уже прохладно, а во вторую ночь, 3-е число, уже будут ещё ниже температуры — по югу до +12, и в северо-восточных районах при прояснениях ожидаются заморозки до 0 и –2», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
По её словам, ночные заморозки в августе — обыкновенное явление для Новосибирской области, но в этом году они пришли раньше, чем ожидали синоптики. Из-за заморозков по всем северным и северо-восточным районам области даже объявили штормовое предупреждение.
Но тем не менее, как заверила Марина Виноградова, тепло ещё вернётся в Новосибирскую область.
«Волны тепла мы ещё ожидаем, к выходным мы ожидаем выход теплой воздушной массы с запада. Будет выше 25 градусов тепла», — сказала Марина.
Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС. Погода.
Новосибирск минусовые температуры не коснутся, а к выходным синоптики обещают настоящую летнюю погоду — до 24 градусов тепла.
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