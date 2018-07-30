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Чем занималось МЧС в Подмосковье 29 и 30 августа
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Три сестры зарезали отца-насильника в Москве

Чем занималось МЧС в Подмосковье 29 и 30 августа 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Согласно оперативным данным от пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области, за последние сутки была организована работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Спасательная служба потушила 16 пожаров и среагировала на 18 дорожно-транспортных происшествий.
МЧСники ликвидировали последствия пожара в частном доме в деревне Степановка, что находится в Орехово-Зуевском муниципальном районе, а также провели мероприятия по плановому сжиганию порубочных остатков.
Силовики мониторили состояние атмосферного воздуха в Московском регионе, выезжали на сообщение о взрыве водонагревателя в поселке Новогуслево и на сообщение о возникновении очага африканской чумы свиней в деревне Прудно городского округа Ступино.
В Одинцовском районе спасатели обнаружили боеприпас.
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