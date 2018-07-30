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Синоптики прогнозируют пик паводка в ЕАО в начале августа
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Три сестры зарезали отца-насильника в Москве

Синоптики прогнозируют пик паводка в ЕАО в начале августа 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Гребень паводка из Забайкалья и Амурской области в понедельник достигнет Еврейской автономной области. Пик паводка в регионе придется на 1−2 августа, сообщил ТАСС заместитель начальника департамента Росгидромета по Дальневосточному федеральному округу Евгений Примачев.
«Неблагоприятный прогноз по паводку ожидается в двух селах автономии — Нагибово и Ленинском. В первом уровень воды поднимется до 1000−1030 см, при опасном в 1100, а во втором — до 820−850 см, при опасном в 850. 1−2 августа будет пик паводка, однако опасный уровень воды в регионе нигде не будет достигнут», — сказал Примачев.
В обоих населенных пунктах возможно незначительное подтопление низменных участков. В селе Екатерино-Никольском вода практически прекратила прибывать.
В начале августа уровень воды в Амуре постепенно начнет спадать, поскольку подпитки из других рек у него не будет. Далее паводок пойдет на территорию Хабаровского края. 3−4 августа его пик будет в Хабаровске, 4−5 августа — в Елабуге, 7−8 августа — в Троицком, 9−10 августа — в Комсомольске-на-Амуре.
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