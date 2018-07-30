Ещё
Теплая погода без осадков ожидает москвичей в начале рабочей недели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Теплая погода без осадков ожидает москвичей в начале рабочей недели 

Москва24 18 часов назад
Фото: Москва24
Днем в понедельник, 30 июля воздух прогреется до 26 градусов, а к ночи температура опустится до 16 градусов.
Осадков в столице не предвидится, отмечает Гидрометцентр РФ. Неблагоприятных метеоусловий также не ожидается.
Ветер будет менять направление с восточного на северо-восточное, его скорость составит до 10 метров в секунду. Атмосферное давление — повышенное, оно установится на отметке 756 миллиметров ртутного столба.
Ранее о сильном ветре москвичей предупредили в МЧС. В ведомстве также уточнили, что каких-либо опасных погодных явлений не предвидится.
В выходные в столице выпало около половины месячной нормы осадков, которая составляет 94 миллиметра. В целом месячный лимит июля по осадкам уже исчерпан на 97 процентов.
Кроме того, в субботу, 28 июля температура в столице побила годовой рекорд. Воздух в городе прогрелся до +31,1 градуса.
Москва24: последние новости
Временная передышка. Жара в столице немного спадет 29 июля Почти половина месячной нормы осадков выпала за сутки в столичном регионе Синоптики рассказали о погоде на первую неделю августа
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жестокая расправа над туристами попала на видео89
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы91
Россия простила долги другим странам194
Собчак высказалась о повышении пенсионного возраста549
Венедиктов объявил о неожиданном решении60
Видео
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
00:53
Полеты через Москву резко подорожают
Личный счет
00:20
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы
Общество Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение