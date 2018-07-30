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Лето сделало паузу: северный воздух несёт в Новосибирск прохладную погоду
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Лето сделало паузу: северный воздух несёт в Новосибирск прохладную погоду 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новосибирские синоптики дали прогноз на первую половину начавшейся недели: погода будет умеренно тёплой, но без жары.
«У нас всё время сохраняется северная составляющая направления воздушных потоков, и [это] прохладная масса довольно-таки», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Согласно прогнозу, во вторник, 31 июля, в Новосибирске будет без осадков. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду. Ночью ожидается +10…+12 градусов, днём +19…+21.
В последующие двое суток синоптики прогнозируют небольшие дожди, северо-восточный ветер усилится до 4–9 метров в секунду. В среду, 1 июля, ночью будет +9…+11 градусов, днём — +20…+22. В четверг, 2 июля, ночная температура в Новосибирске останется на прежнем уровне, а дневная понизится до +15…+17 градусов.
Следить за актуальной температурой в городе можно на портале НГС. Погода.
Лето в этом году наступило почти на месяц позже, но это не помешало дачникам собрать урожай кабачков и малины — они уже ждут своих покупателей на прилавках. Корреспонденты НГС прошлись по уличным рядам садоводов и узнали, что уже созрело в их огородах и какие цены на дачных распродажах.
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