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Лето закончилось? С 1 августа в Югре сильно похолодает
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Лето закончилось? С 1 августа в Югре сильно похолодает 

АиФ Югра 31 минуту назад
Фото: АиФ Югра
Югра захвачена властью северного циклона. Он принес в регион арктический воздух, а с ним и похолодание, а также дожди.
Ночью столбик термометра в отдельных районах опустился до +5 градусов. Правда, днем будет значительно теплее — от +15 до +25 в зависимости от района.
С 1 августа в регионе похолодает и днем. Столбик термометра не будет превышать отметки в +16 градусов — в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске.
Согласно данных центра «Фобос», в первой половине августа ждать югорчанам теплых дней, к сожалению, не придется. Однако во второй половине прогнозируют приятную температуру воздуха.
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