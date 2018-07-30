Лето закончилось? С 1 августа в Югре сильно похолодает

Югра захвачена властью северного циклона. Он принес в регион арктический воздух, а с ним и похолодание, а также дожди.

Ночью столбик термометра в отдельных районах опустился до +5 градусов. Правда, днем будет значительно теплее — от +15 до +25 в зависимости от района.

Сургуте и Нижневартовске. С 1 августа в регионе похолодает и днем. Столбик термометра не будет превышать отметки в +16 градусов — в Ханты-Мансийске

Согласно данных центра «Фобос», в первой половине августа ждать югорчанам теплых дней, к сожалению, не придется. Однако во второй половине прогнозируют приятную температуру воздуха.