Ещё
Синоптики рассказали о погоде в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В понедельник в Москве ожидается переменная облачность и до 26 градусов тепла 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: ТАСС
Переменная облачность, без осадков, от 24 до 26 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Переменная облачность. Без осадков", — говорится в сообщении.
Воздух днем в Москве может прогреться до 26 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.
В ночь на вторник температура воздуха в Москве опустится до 14-16 градусов. Ночью осадки также не ожидаются.
В Подмосковье днем в понедельник ожидается 22-27 градусов, ночью — от 11 до 16 градусов тепла.
ТАСС: последние новости
МЧС предупредило об аномально жаркой погоде в Калининградской области В Москве зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида Опрос: более 40% британцев хотят провести референдум по условиям Brexit
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Сильная военная держава»238
Итоги пенсионных митингов: будет ли эффект?601
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала48
В Латвии захотели раздробить Россию258
Жена священника назвала пыткой богослужение в Кремле111
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение