Синоптики рассказали о погоде в Москве

Переменная облачность, без осадков, от 24 до 26 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
"Переменная облачность. Без осадков", — говорится в сообщении.
Воздух днем в Москве может прогреться до 26 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.
В ночь на вторник температура воздуха в Москве опустится до 14-16 градусов. Ночью осадки также не ожидаются.
В Подмосковье днем в понедельник ожидается 22-27 градусов, ночью — от 11 до 16 градусов тепла.