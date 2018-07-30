Синоптики рассказали о погоде в Москве

В понедельник в Москве ожидается переменная облачность и до 26 градусов тепла

Переменная облачность, без осадков, от 24 до 26 градусов тепла ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

"Переменная облачность. Без осадков", — говорится в сообщении.

Воздух днем в Москве может прогреться до 26 градусов. Ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В ночь на вторник температура воздуха в Москве опустится до 14-16 градусов. Ночью осадки также не ожидаются.