Дожди пройдут в Хабаровском крае в щадящем режиме 

Жители Хабаровского края немного передохнут от циклонов. Синоптики прогнозируют более-менее ясную погоду, лишь иногда «разбавленную» небольшими дождями. Ожидается, что солнце не покинет регион вплоть до выходных, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Эта неделя пройдет без существенных осадков, лишь в отдельные дни возможны небольшие дожди: 1 и 4 августа практически по всей территории края выпадут небольшие осадки, которые затем пойдут в сторону Николаевска-на-Амуре. Ветер будет северо-восточным, затем поменяет направление на юго-западное 6-11 м/с. Усиление порывов ожидается лишь в зоне атмосферных разделов — до 9-14 м/с, — рассказывает начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.
В целом температурный фон ночью составит +15-20 градусов, днем +25-30 градусов. Без осадков будет и в Хабаровске, но только вторую половину недели. Синоптики не исключают вероятность небольшого дождя 31 июля и 1 августа. Воздух прогреется до +26-28 °C днем и от +16-18 °C ночью. Ветер южного сектора 5-10 м/с.