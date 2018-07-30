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Лето прошло. Синоптики прогнозируют похолодание и дожди в Югре
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Лето прошло. Синоптики прогнозируют похолодание и дожди в Югре 

АиФ Югра 41 минуту назад
Фото: АиФ Югра
Синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обещают ветренную и дождливую погоду на территории Югры.
30 июля ожидается местами небольшой дождь, гроза. Ветер западных направлений умеренный, при грозе порывистый. Температура ночью +7, +12 ºС, днем +20, +25 ºС, местами +14, +19 ºС.
Такая погода сохранится до начала августа. 31 июля ночью +10, +15 ºС, местами +4, +9 ºС, днем +22, +27 ºС, местами +15, +20 ºС. 1 августа ночью +5, +10 ºС, местами до +16 ºС, днем +13, +18 ºС, местами +7, +12 ºС.
Несмотря на дождливую погоду, с 29 июля по 2 августа местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре сохранится и ожидается чрезвычайная пожароопасность.
В Ханты-Мансийске, по данным Гисметео, 31 июля днем температура воздуха прогреется до +24, возможна гроза. И всю неделю столбик термометра будет показывать от +11 до +13 ºС. Если верить долгосрочному прогнозу, то весь август в окружном центре будет пасмурным и дождливым.
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