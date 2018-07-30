Прогноз погоды. Антициклон вернёт жару

В понедельник, 30 июля, нас встречает солнечное утро. На термометрах +15 °C, но солнце быстро прогреет воздух до +19… +20 °C. Вчерашний атмосферный фронт сильно остудил воздух, да и восточный ветер сегодня будет дуть довольно уверенно — со скоростью 4-5 м/с, поэтому днём столбики термометров в тени поднимутся лишь до +23… + 25 °C. Вечером ветер повернёт с северо-востока и немного убавит силу, небо останется ясное, температура опустится до +19 °C, а ночью и вовсе до +15 °C. Атмосферное давление выше нормы — 757-761 мм рт.ст.

Кстати, наши предки внимательно следили за тем, какая погода стоит в два последних дня июля и в первый день августа: по народной примете, именно такая грядущая осень будет. А ещё с этого дня начинают сверкать зарницы — сухие молнии.

Во вторник, 31 июля, синоптики снова обещают безоблачное утро с температурой +16… +21 °C. Свежий северо-восточный ветер в течение дня усилится с утренних 2 м/с до дневных 4 м/с — и к вечеру снова стихнет. Днём воздух прогреется до +25… +26 °C, вечером термометры покажут +21 °C, а ночью посвежеет до +16 °C.

В последний день июля отмечается Омельян — с этого дня начинается горячая пора заготовок. В народе говорили: «Омельян пришёл, грибов и ягод нашёл — велит заготавливать».

В среду, 1 августа, атмосферное давление начнёт нормализоваться, но ясная погода пока держит свои позиции. Утром +20… +24 °C, днём воздух нагреется до уверенных +28 °C, ветер северный/северо-западный — 2-3 м/с. Безоблачным небо останется до самого вечера, который ожидается очень приятный и тёплый.

По народному календарю август открывается днём Макриды — указательницы осени. Наши предки отмечали: если день сухой — то и осень будет сухая, а если дождливый — то осень выдастся мокрая.