Во Владивостоке из-за жары почти в 1,5 раза увеличилось число обращений в скорую помощь

Количество обращений в скорую помощь из-за жары увеличилось во Владивостоке с 350 до 500 человек в сутки. Об этом ТАСС рассказал в среду глава службы скорой медицинской помощи города Дмитрий Чурилов

«По сравнению с относительно прохладными предыдущими днями увеличение количества обращений на этой неделе очень заметно. Количество инсультов выросло до 15−20 в сутки при обычной обращаемости пять-восемь человек, гипертонические кризы участились на 30%, а общее количество обращений в сутки с 350 до жары выросло до 500», — рассказал Чурилов.

В частности, по его словам, жители города жалуются на солнечные и тепловые удары. Кроме того, с наступлением жары люди едут к морю, соответственно, увеличивается количество обращений из-за укусов медуз-крестовиков.

В среду во Владивостоке температура воздуха может подняться до 32 градусов. Во второй половине недели Приморский гидрометцентр обещает снова ясную и теплую погоду. Понижение дневных температур на 3−5 градусов в краевом центре синоптики обещают только в пятницу.