«Грозит тепловыми судорогами»: усиление жары ждет Владивосток

Жители Владивостока получат небольшую передышку от жары, однако потом температура снова пойдет вверх, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на данные портала «Расписание погоды».

В понедельник, 30 июля, температура воздуха во Владивостоке немного снизится — до 24 градусов. Во вторник днем будет плюс 26.

В среду же столбики термометров снова поползут вверх. Дневные значения достигнут 28 градусов, которые будут ощущаться как все 30. Еще жарче будет в четверг — 29 градусов днем и ощущения на 31 градус.

«Осторожно — может возникнуть ощущение усталости, если вы долгое время находитесь на открытом воздухе и занимаетесь физическим трудом. Продолжительные физические нагрузки могут привести к тепловым судорогам», — предупреждают специалисты.

Напомним, Приморский край слишком долго ждал лета. Измученные холодами, мы стараемся по максимуму воспользоваться хорошей погодой, подставляя солнцу озябшее от затянувшейся весны тело. Однако мало кто задумывался о том, что чрезмерное увлечение солнечными ваннами может быть по-настоящему опасным для жизни и здоровья.

Ранее специалисты рассказали, как не стать жертвой аномальной жары в Приморье.