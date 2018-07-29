И хорошая, и плохая новость: вот когда «прилично так» похолодает в Приморье 

Метеоэксперт, автор портала «Маглипогода» рассказал о грядущем ухудшении погоды в Приморье, сообщает PRIMPRESS.
«Много вопросов поступает типа «Когда закончится эта духота?» Так вот: 4-6 августа пройдет активный холодный фронт! В связи с этим в крае пройдут кратковременные дожди и грозы!», — написал Руслан Юрковский.
По его словам, при прохождении фронта, 5-6 августа произойдет резкое ухудшение погоды.
«Местами пройдут опасные ливни и грозы! Также возможны шквалы и град. После прохождения активного фронта, а это будет примерно после 6 августа, в Приморском крае прилично так похолодает. Вот вам и плохая и хорошая новость!», — пишет эксперт.