И хорошая, и плохая новость: вот когда «прилично так» похолодает в Приморье

Метеоэксперт, автор портала «Маглипогода» рассказал о грядущем ухудшении погоды в Приморье, сообщает PRIMPRESS.

«Много вопросов поступает типа «Когда закончится эта духота?» Так вот: 4-6 августа пройдет активный холодный фронт! В связи с этим в крае пройдут кратковременные дожди и грозы!», — написал Руслан Юрковский.

По его словам, при прохождении фронта, 5-6 августа произойдет резкое ухудшение погоды.