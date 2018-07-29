Ещё
И хорошая, и плохая новость: вот когда «прилично так» похолодает в Приморье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

И хорошая, и плохая новость: вот когда «прилично так» похолодает в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Метеоэксперт, автор портала «Маглипогода» рассказал о грядущем ухудшении погоды в Приморье, сообщает PRIMPRESS.
«Много вопросов поступает типа «Когда закончится эта духота?» Так вот: 4-6 августа пройдет активный холодный фронт! В связи с этим в крае пройдут кратковременные дожди и грозы!», — написал Руслан Юрковский.
По его словам, при прохождении фронта, 5-6 августа произойдет резкое ухудшение погоды.
«Местами пройдут опасные ливни и грозы! Также возможны шквалы и град. После прохождения активного фронта, а это будет примерно после 6 августа, в Приморском крае прилично так похолодает. Вот вам и плохая и хорошая новость!», — пишет эксперт.
Primpress: последние новости
В Приморье зафиксировали +54 Главный синоптик Приморья: экс-тайфун «Ампил» принесет в край интенсивные ливни «Жесть» обещают синоптики Владивостоку в среду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трампу предложили союз с Россией116
Гузеевой вынесли приговор после крупного скандала22
Возмутившему Сеть Порошенко преподали урок истории587
Военные рассказали свою версию «инцидента с катером»931
Российский певец пропал без вести перед концертом19
Видео
00:40
У Кобзона заподозрили метастазы
Шоу-бизнес
03:25
Путин дал обещание российским морякам
Оружие Армия
00:30
Газманов рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
03:16
Захарова поведала о «случайной» связи с Катей Лель
Общество Политика
12:00
Патриарх уволил гендиректора свечного завода
Общество Статьи
02:59
Российских туристок обижают в Турции
Общество Статьи
03:52
Ревнивый муж устроил слежку за Жасмин
Шоу-бизнес
03:11
Британия задействует военных в случае «жесткого» Brexit
В мире
01:20
В США оценили новейшую версию Т-80
Армия Оружие
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение