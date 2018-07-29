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Во дворе на Фурманова упавшее дерево накрыло припаркованную машину и повредило провода
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Во дворе на Фурманова упавшее дерево накрыло припаркованную машину и повредило провода 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Во дворе на Фурманова, 48, рухнуло дерево и накрыло припаркованный автомобиль. Кроме того, падая, дерево задело провода уличного освещения и повредило их. По словам местных жителей, из-за дождя размыло почву, и дерево вывернуло из земли вместе с корнями. Дерево упало еще вчера, но коммунальщики до сих пор не приезжали. Дерево так и лежит на автомобиле, перекрывая выезд еще одной машине. К тому же, из-за поврежденных проводов во дворе не работают фонари.
Сам автомобиль, на который упало дерево, поврежден не сильно: на него упал не ствол, его накрыло ветками. Но из-за этого хозяин машины не может выехать оттуда.
— В домах свет есть, а во дворе тьма тьмущая, — рассказала E1.RU жительница соседнего дома Александра.
В середине июля в Екатеринбурге были сильные грозы. На Вторчермете из-за такого разгула стихии тополь рухнул на балконы пятиэтажки. А вчера во время грозы из-за удара молнии Верхний Тагил остался без света.
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