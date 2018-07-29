Во дворе на Фурманова упавшее дерево накрыло припаркованную машину и повредило провода

Во дворе на Фурманова, 48, рухнуло дерево и накрыло припаркованный автомобиль. Кроме того, падая, дерево задело провода уличного освещения и повредило их. По словам местных жителей, из-за дождя размыло почву, и дерево вывернуло из земли вместе с корнями. Дерево упало еще вчера, но коммунальщики до сих пор не приезжали. Дерево так и лежит на автомобиле, перекрывая выезд еще одной машине. К тому же, из-за поврежденных проводов во дворе не работают фонари.

Сам автомобиль, на который упало дерево, поврежден не сильно: на него упал не ствол, его накрыло ветками. Но из-за этого хозяин машины не может выехать оттуда.

— В домах свет есть, а во дворе тьма тьмущая, — рассказала E1.RU жительница соседнего дома Александра.