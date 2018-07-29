В Афинах ливень затопил ряд дорог, закрыта станция метро

Проливной дождь, который сегодня днем в течение нескольких часов шел в западных и северных районах греческой столицы, создал масштабные транспортные проблемы, передает ТАСС

В результате были затоплены крупные магистрали, движение по которым на это время перекрыла полиция. Пожарные, исполняющие в Греции также роль спасателей, получили более 190 вызовов, чтобы помочь откачать воду из подвальных помещений и первых этажей домов и убрать с проезжей части упавшие деревья. А двух водителей пришлось доставать из автомобилей, застрявших посреди затопленных улиц.

В настоящее время движение по подавляющему большинству улиц восстановлено. Но из-за проблем, вызванных разбушевавшейся стихией, власти закрыли две станции метро на линии, ведущей из центра Афин к международному аэропорту. Станцию «Номизматокопио» пришлось закрыть и вывести наружу всех пассажиров, поскольку из-за сопровождавшейся частыми молниями грозы в этом районе произошло отключение электричества, но через 20 минут станцию метро снова открыли. Станцию «Панорму» закрыли из-за протекания воды на пути и не открыли до сих пор. Поезда проезжают ее без остановки.

Ливни в Афинах идут со среды практически ежедневно, что достаточно необычно для Греции в этот период времени. Как правило, гроза здесь проходит за день, и после этого восстанавливается жаркая погода.

В четверг непогода уже привела к проблемам в Афинах, и опять в северных районах, в основном пострадали пригороды Кифисия и Неа-Эритрея, тогда как на юге дождя не было. В этот день в северной части Аттики был настоящий потоп: многие главные дороги северной части города на время превратились в бурные реки, так что полиции в целях безопасности пришлось их перекрыть и помогать водителям и пассажирам выбраться из машин. На трассах образовались пробки. Кроме того, были подтоплены десятки жилых домов. Пожарным поступило почти 200 вызовов от жителей, жаловавшихся на затопленные подвалы и первые этажи.

Но больше всего в четверг пострадал находящийся в котловане паркинг в северном афинском районе Маруси, который заполнился водой буквально за 15 минут, и припаркованные автомобили оказались залиты по крышу, однако жертв удалось избежать. Зато когда вода на паркинге сошла, многие машины были залиты грязью, а некоторые из них оказались в буквальном смысле свалены кучу.

Напомним, в Греции с начала июля стоит жаркая погода, на прошлой неделе столбик термометра поднимался до 38–40 градусов. А в понедельник вокруг Афин возникло сразу несколько очагов пожаров (в районе города Кинета в 50 километрах от Афин, в восточной Аттике и в районе городка Каламос), в результате которых, по последним данным, погибли 86 человек, еще 187 человек, в том числе 23 ребенка, пострадали.

Власти Греции выдвинули предположение о том, что причиной пожаров недалеко от Афин могли стать поджоги. На помощь пострадавшим правительство страны выделило 20 миллионов евро.

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