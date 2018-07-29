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Похолодание и грозы обещают синоптики жителям Самары и области
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Похолодание и грозы обещают синоптики жителям Самары и области 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
30-градусная жара спадет в понедельник, 30 июля. Уже предстоящей ночью специалисты обещают небольшой дождь и грозу в некоторых районах губернии. Северо-восточный ветер усилится до 11 м/с, станет порывистым. В первый рабочий день на неделе температура воздуха составит 21-26 °C. Небо затянут облака, возможен дождь. Ветер будет дуть со скоростью до 12 м/с, усиливаясь при грозе. С этого дня ночные температуры не превысят 20 градусов. Во вторник и среду солнце прогреет воздух до 27 °C. Такие значения близки к климатической норме. Август обещает быть комфортным: 20-28 градусов тепла и периодические небольшие дожди. Похолодания стоит ждать ближе к концу месяца. Тогда температура упадет до 15 °C, придет пасмурная погода и дожди.
Фото: pixabay.com
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