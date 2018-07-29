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Жители Миасса сняли на видео короткое замыкание на электроподстанции во время ливня
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Жители Миасса сняли на видео короткое замыкание на электроподстанции во время ливня 

74.ru 51 минуту назад
Фото: 74.ru
В воскресенье, 29 июля, во время сильного ливня на проспекте Карпова в Миассе произошло короткое замыкание на электроподстанции. Яркая вспышка попала на видео.
— Видео получилось случайно, просто хотели снять дождь, — рассказала автор видео Кристина. — Свет не отключился, сеть прервалась на пару секунд.
Судя по фото и видео, которыми делятся жители Миасса, дождь изрядно подтопил улицы города.
Машины едва проезжали через лужи
Не все машины смогли преодолеть лужи.
Транспорт пришлось ждать, стоя на лавочках
У кого-то выбило окно
Не обошлось без поваленных деревьев
В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. По информации МЧС, сегодня днём в городах области ожидаются грозы, град и сильный ветер до 25 м/с. В областном центре идёт умеренный дождь, гроза.
При сильном ливне пешеходам советуют не спускаться в подземные переходы, а автомобилистам — встать на обочину и включить «аварийку». При сильном ветре жителям рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, не парковать машины возле больших деревьев. Дома необходимо закрыть окна и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу. Если начинается гроза, спасатели советуют не разговаривать по телефону и отойти подальше от водоёмов. Более подробная инструкция, что делать, если вы увидели сверкание молний и услышали раскаты грома, — в наших карточках.
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