Жители Миасса сняли на видео короткое замыкание на электроподстанции во время ливня

В воскресенье, 29 июля, во время сильного ливня на проспекте Карпова в Миассе произошло короткое замыкание на электроподстанции. Яркая вспышка попала на видео.

— Видео получилось случайно, просто хотели снять дождь, — рассказала автор видео Кристина. — Свет не отключился, сеть прервалась на пару секунд.

Судя по фото и видео, которыми делятся жители Миасса, дождь изрядно подтопил улицы города.

Машины едва проезжали через лужи

Не все машины смогли преодолеть лужи.

Транспорт пришлось ждать, стоя на лавочках

У кого-то выбило окно

Не обошлось без поваленных деревьев

Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. По информации МЧС, сегодня днём в городах области ожидаются грозы, град и сильный ветер до 25 м/с. В областном центре идёт умеренный дождь, гроза.

При сильном ливне пешеходам советуют не спускаться в подземные переходы, а автомобилистам — встать на обочину и включить «аварийку». При сильном ветре жителям рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, не парковать машины возле больших деревьев. Дома необходимо закрыть окна и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу. Если начинается гроза, спасатели советуют не разговаривать по телефону и отойти подальше от водоёмов. Более подробная инструкция, что делать, если вы увидели сверкание молний и услышали раскаты грома, — в наших карточках.