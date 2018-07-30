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Пламя под ливнем: в Миассе из-за мощного дождя вспыхнула ЛЭП
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Пламя под ливнем: в Миассе из-за мощного дождя вспыхнула ЛЭП 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Миасс тонет под мощнейшим дождем — жителям приходится выталкивать буквально «плывущее» авто с затопленных дорог в то время, как повсюду происходят короткие замыкания.
Страшный шторм с ливнем, который буквально затопил город, обрушился на Миасс. Пользователи Сети публикуют шокирующие кадры в социальных сетях, на которых видны последствия непогоды. Кроме того, по их словам, до дома практически приходится добираться вплавь.
Водители выталкивают автомобили из «рек», образовавшихся на дорогах. Нелегко приходится и строениям — в результате сильнейшего ливня повсюду происходят короткие замыкания. Одно из таких попало на видео — буквально за секунду вспыхивает ЛЭП, после чего дождь мгновенно потушил возгорание.
«Блин, что-то это страшно было! Главное, чтобы нас током не убило», — комментирует автор видео.
В субботу 28 июля 30-градусную жару и ясное небо в Москве сменил мощный шторм. Со второй половины дня начала портиться погода: приблизительно с 18:00 мск в регионе резко потемнело, небо затянулось тучами, усилился ветер. Вскоре полил сильнейший дождь с крупным градом.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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