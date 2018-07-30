Пламя под ливнем: в Миассе из-за мощного дождя вспыхнула ЛЭП

Миасс тонет под мощнейшим дождем — жителям приходится выталкивать буквально «плывущее» авто с затопленных дорог в то время, как повсюду происходят короткие замыкания.

Страшный шторм с ливнем, который буквально затопил город, обрушился на Миасс. Пользователи Сети публикуют шокирующие кадры в социальных сетях, на которых видны последствия непогоды. Кроме того, по их словам, до дома практически приходится добираться вплавь.

Водители выталкивают автомобили из «рек», образовавшихся на дорогах. Нелегко приходится и строениям — в результате сильнейшего ливня повсюду происходят короткие замыкания. Одно из таких попало на видео — буквально за секунду вспыхивает ЛЭП, после чего дождь мгновенно потушил возгорание.

«Блин, что-то это страшно было! Главное, чтобы нас током не убило», — комментирует автор видео.