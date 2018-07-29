МЧС предупредило об аномально жаркой погоде в Калининградской области

"По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 29 июля по 2 августа на территории области ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-8 градусов выше климатической нормы", — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

В Центре по гидрометеорологии корреспонденту ТАСС уточнили, что «температура днем в эти дни может подниматься до 30 градусов». В настоящее время по области температура воздуха составляет 28-29 градусов, в Калининграде — 28 градусов жары.