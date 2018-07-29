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МЧС предупредило об аномально жаркой погоде в Калининградской области
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МЧС предупредило об аномально жаркой погоде в Калининградской области 

ТАСС 1 час назад
КАЛИНИНГРАД, 29 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Калининградской области объявило в воскресенье экстренное предупреждение в связи с аномально жаркой погодой, которая будет наблюдаться на территории самого западного российского региона с 29 июля по 2 августа.
"По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 29 июля по 2 августа на территории области ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 7-8 градусов выше климатической нормы", — говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.
В Центре по гидрометеорологии корреспонденту ТАСС уточнили, что «температура днем в эти дни может подниматься до 30 градусов». В настоящее время по области температура воздуха составляет 28-29 градусов, в Калининграде — 28 градусов жары.
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