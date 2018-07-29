Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Москве из-за гроз и ветра

Гидрометцентр назвал потенциально опасной погоду в столичном регионе из-за вероятных гроз в воскресенье, 29 июля.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в связи с неблагоприятными метеоусловиями 29 июля в Москве и области введен «желтый» уровень погодной опасности.

Согласно принятой синоптиками терминологии обозначения предупреждений, данный уровень означает, что погода представляет потенциальную опасность.

Отмечается, что возможность возникновения дождей и гроз сохранится в столице до конца дня.