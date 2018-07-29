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Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Москве из-за гроз и ветра
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Синоптики объявили «желтый» уровень опасности в Москве из-за гроз и ветра 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Гидрометцентр назвал потенциально опасной погоду в столичном регионе из-за вероятных гроз в воскресенье, 29 июля.
Ранее Sobesednik.ru писал, что МЧС предупредило жителей Московской области о грозе и усилении ветра до 17 м/с в ближайшие часы.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в связи с неблагоприятными метеоусловиями 29 июля в Москве и области введен «желтый» уровень погодной опасности.
Согласно принятой синоптиками терминологии обозначения предупреждений, данный уровень означает, что погода представляет потенциальную опасность.
Отмечается, что возможность возникновения дождей и гроз сохранится в столице до конца дня.
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