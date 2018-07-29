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Из-за поднявшейся жары в Волгоград не пустили фуры
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Из-за поднявшейся жары в Волгоград не пустили фуры 

v1.ru 24 минуты назад
Фото: v1.ru
В Волгоградскую область из-за вернувшейся в город жары до конца дня не пустят большегрузы.
Дорожники решили не портить новый асфальт
— Сегодня температура воздуха поднялась выше 32 градусов, — уточнили в пресс — службе ФКУ Упрдор Москва — Волгоград. — С 10: 00 до 22: 00 ограничения для водителей фур будут действовать на трассе Сызрань — Саратов — Волгоград, Р — 22 «Каспий», А — 260 Волгоград — Каменск — Шахтинский — граница с Украиной.
По словам сотрудников ГАИ, во время летнего зноя все большегрузы отправят на взвешивание. Если дальнобойщик решил завезти в город больше 40 тонн, ему сразу же выпишут протокол и уберут с дороги до 22:00.
— В случае нарушения составляем протокол и задерживаем машину до устранения причин — как правило, груз слишком тяжелой машины разгружают на несколько свободных фур, — рассказывают волгоградские инспекторы. — По нормам водители могут провозить не больше 40 тонн, но на деле едут и с 80, и с 90 тоннами товаров. Все эти меры введены ради комфорта горожан: в такую жару тяжелые фуры быстро продавят колеи на новых дорогах.
V1.ru писал о дальнобойщиках, застрявших на обочинах в самый разгар летней жары. Водители с товаром в прицепах уверены, что их не пускали в город из-за того, что в городе на заседание Госсовета ждали визита Дмитрия Медведева.
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