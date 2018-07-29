За июль в Подмосковье уже выпало до 150% месячной нормы осадков

Московской области в июле выпало от 80 до 150% месячной нормы осадков, больше всего дождями поливало Можайск , сообщается на сайте «Метеоновости».

Если в Москве норма по осадкам в текущем месяце повсеместно выполнена, в Подмосковье они выпадают неравномерно.

«В большинстве районов уже выпало от 80 до 120% от нормы, то есть норма по осадкам также выполнена. На северо-западе, западе и юге области с дождями явный перебор. Здесь количество осадков превышает 120%, а в Можайске и вовсе выпало полторы месячной нормы», — говорится в сообщении.