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За июль в Подмосковье уже выпало до 150% месячной нормы осадков
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За июль в Подмосковье уже выпало до 150% месячной нормы осадков 

РИАМО 32 минуты назад
В Московской области в июле выпало от 80 до 150% месячной нормы осадков, больше всего дождями поливало Можайск, сообщается на сайте «Метеоновости».
Если в Москве норма по осадкам в текущем месяце повсеместно выполнена, в Подмосковье они выпадают неравномерно.
«В большинстве районов уже выпало от 80 до 120% от нормы, то есть норма по осадкам также выполнена. На северо-западе, западе и юге области с дождями явный перебор. Здесь количество осадков превышает 120%, а в Можайске и вовсе выпало полторы месячной нормы», — говорится в сообщении.
Но есть районы, где июль 2018-го войдет в историю с дефицитом небесной влаги, например, в Дмитрове. На сегодняшний день здесь набралось лишь 54,3 миллиметра при норме 95 миллиметров, то есть чуть больше половины многолетнего количества осадков.
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