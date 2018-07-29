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Солнце сменят холод и дожди: из Ярославля резко уйдёт жара
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Солнце сменят холод и дожди: из Ярославля резко уйдёт жара 

76.ru 38 минут назад
Фото: 76.ru
Надо успеть позагорать!
Если вы еще не успели загореть, торопитесь — не так уж и надолго в Ярославль пришла жара. Все ближайшие дни в городе будет по-летнему жарко — от 35 до 29 градусов (19 августа).
Будет в основном солнечно, иногда с грозами. И продержится такая погода ровно три недели августа. С понедельника, 20 августа, все сайты прогноза погоды дружно обещают резкое похолодание. В этот день температура упадет сразу до 20 градусов и зарядят дожди. Из-за них к концу августа температура воздуха опустится и вовсе до 13 градусов.
Так что впору наслаждаться теплыми денечками. Хоть мэрия Ярославля и запретила купаться в такую жару.
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