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«Желтый» уровень опасности из-за грозы, дождя и ветра объявлен в столичном регионе на 29 июля
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«Желтый» уровень опасности из-за грозы, дождя и ветра объявлен в столичном регионе на 29 июля 

Агентство «Москва» 53 минуты назад
Фото: РИАМО
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье на воскресенье, 29 июля 2018 г., из-за грозы, дождя и ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Так, 29 июля 2018 г. в столичном регионе прогнозируется гроза, дождь и усиление ветра с сохранением до 15:00.
«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый». Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 29 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 25 до 27 градусов, по области от 23 до 28 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм ртутного столба.
Агентство «Москва»: последние новости
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