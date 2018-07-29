«Желтый» уровень опасности из-за грозы, дождя и ветра объявлен в столичном регионе на 29 июля

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве Подмосковье на воскресенье, 29 июля 2018 г., из-за грозы, дождя и ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Так, 29 июля 2018 г. в столичном регионе прогнозируется гроза, дождь и усиление ветра с сохранением до 15:00.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый». Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 29 июля, ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 25 до 27 градусов, по области от 23 до 28 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм ртутного столба.