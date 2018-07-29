Уберите мобильник и закройте окна: на Южном Урале объявили штормовое предупреждение 

Грозы, град и сильный ветер до 25 м/с ожидаются в отдельных районах Челябинской области сегодня, 29 июля, информирует ГУ МЧС по Челябинской области.
Во время сильного ветра рекомендуется отойти подальше от рекламных щитов
— При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните по телефону 101! — рекомендуют в МЧС.
При сильном ветре жителям рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, не парковать машины возле больших деревьев. Дома необходимо закрыть окна и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу.
При сильном ливне пешеходам советуют не спускаться в подземные переходы, а автомобилистам — встать на обочину и включить «аварийку». Перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень.
При грозе спасатели советуют не разговаривать по телефону и отойти подальше от водоёмов. Более подробная инструкция, что делать, если вы увидели сверкание молний и услышали раскаты грома, — в наших карточках.