Ещё
Уберите мобильник и закройте окна: на Южном Урале объявили штормовое предупреждение
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уберите мобильник и закройте окна: на Южном Урале объявили штормовое предупреждение 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Грозы, град и сильный ветер до 25 м/с ожидаются в отдельных районах Челябинской области сегодня, 29 июля, информирует ГУ МЧС по Челябинской области.
Во время сильного ветра рекомендуется отойти подальше от рекламных щитов
— При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звоните по телефону 101! — рекомендуют в МЧС.
При сильном ветре жителям рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, не парковать машины возле больших деревьев. Дома необходимо закрыть окна и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть наружу.
При сильном ливне пешеходам советуют не спускаться в подземные переходы, а автомобилистам — встать на обочину и включить «аварийку». Перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень.
При грозе спасатели советуют не разговаривать по телефону и отойти подальше от водоёмов. Более подробная инструкция, что делать, если вы увидели сверкание молний и услышали раскаты грома, — в наших карточках.
74.ru: последние новости
«За победу и спорт»: южноуральский пенсионер потратил меньше 13 часов на 100-километровый марафон 10 лет ада: челябинец решил доказать, что его незаконно поместили в интернат для умственно отсталых Кузнецов впервые: в топ-50 главных российских знаменитостей вошли три южноуральца
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Военные отреагировали на новость об инциденте с катером180
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»187
Кравчук рассказал о «циничной» лжи властей32
С кондачка не решается: БРИКС решила быть острожной26
Сдавайте валюту: зачем России понадобились офшоры59
Видео
00:56
России предложили дать отпор «лестницей эскалации»
Армия
03:25
Военные отреагировали на новость об инциденте с катером
Армия
02:03
На полигоне Алабино проходит«Танковый биатлон»
Армия
30:01
С кондачка не решается: БРИКС решила быть острожной
В мире
00:31
А был ли «Новичок»: в бундестаге не верят в «дело Скрипалей»
В мире Статьи
03:25
Путин отметил успехи ВМФ России
Войска Армия
03:49
Сдавайте валюту: зачем России понадобились офшоры
Экономика
В Петербурге начался главный военно-морской парад. LIVE
Армия
00:50
Путин с катера поприветствовал участников парада ВМФ
Политика Армия
02:04
Шварценеггер раздавил лимузин на своем танке
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение