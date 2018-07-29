Саратовцев предупреждают о надвигающейся грозе

Завтра, 30 июля, местами по Саратовской области ожидается гроза, предупреждает региональное управление МЧС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра. Соответствующие смс-сообщения по рассылке получили абоненты нескольких сотовых операторов.

По информации ведомства, на территории области во время грозы порывы юго-западного ветра усилятся до 15-17 метров в секунду. В областном центре ветер будет дуть со скорость до 15 метров в секунду.

Сотрудники ведомства рекомендуют убрать вещи с балконов и лоджий, приготовить ветрозащитную одежду и автономные источники освещения (фонари, свечи, керосиновые лампы), переставить автомобили на крытые стоянки или площадки, расположенные на безопасном расстоянии от деревьев.

Тем, кто в непогоду оказался на улице, рекомендуется укрыться в зданиях, держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, ветхих или опасно свисающих конструкций, постараться избегать линий электропередач.