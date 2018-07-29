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Саратовцев предупреждают о надвигающейся грозе
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Саратовцев предупреждают о надвигающейся грозе 

Свободные новости 1 час назад
Фото: Свободные новости
Завтра, 30 июля, местами по Саратовской области ожидается гроза, предупреждает региональное управление МЧС со ссылкой на прогноз Гидрометцентра. Соответствующие смс-сообщения по рассылке получили абоненты нескольких сотовых операторов.
По информации ведомства, на территории области во время грозы порывы юго-западного ветра усилятся до 15-17 метров в секунду. В областном центре ветер будет дуть со скорость до 15 метров в секунду.
Сотрудники ведомства рекомендуют убрать вещи с балконов и лоджий, приготовить ветрозащитную одежду и автономные источники освещения (фонари, свечи, керосиновые лампы), переставить автомобили на крытые стоянки или площадки, расположенные на безопасном расстоянии от деревьев.
Тем, кто в непогоду оказался на улице, рекомендуется укрыться в зданиях, держаться подальше от остановок общественного транспорта, рекламных щитов, ветхих или опасно свисающих конструкций, постараться избегать линий электропередач.
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