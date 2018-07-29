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Прошлой ночью выпала половина месячной нормы осадков
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Прошлой ночью выпала половина месячной нормы осадков 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На это повлияли сильнейшие летние дожди, сопровождавшиеся грозами.
За минувшую ночь с 28 на 29 июля в Москве и МО выпало около 50 процентов месячной нормы осадов — причиной стали сильные дожди в столичном регионе.
В центре столицы за 2 вечерних часа приборы для измерения осадков насчитали 9 миллиметров водных капель. Окрестности Москвы столкнулись с проливами в 16-25 миллиметров.
Отмечается, что наибольшее количество воды за сутки выпало в подмосковном городе Павловский Посад — жители испытали уровень влаги в 43 миллиметра.
При этом июльская норма осадков составляет 94 миллиметра, сообщает «Фобос».
Несмотря на это, суббота 28 июля все же стала самым жарким днем с начала года. 29 июля также порадует москвичей теплой погодой (или же огорчит работников душных офисных помещений).
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