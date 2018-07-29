Прошлой ночью выпала половина месячной нормы осадков

На это повлияли сильнейшие летние дожди, сопровождавшиеся грозами.

За минувшую ночь с 28 на 29 июля в Москве и МО выпало около 50 процентов месячной нормы осадов — причиной стали сильные дожди в столичном регионе.

В центре столицы за 2 вечерних часа приборы для измерения осадков насчитали 9 миллиметров водных капель. Окрестности Москвы столкнулись с проливами в 16-25 миллиметров.

Отмечается, что наибольшее количество воды за сутки выпало в подмосковном городе Павловский Посад — жители испытали уровень влаги в 43 миллиметра.

При этом июльская норма осадков составляет 94 миллиметра, сообщает «Фобос».

Несмотря на это, суббота 28 июля все же стала самым жарким днем с начала года. 29 июля также порадует москвичей теплой погодой (или же огорчит работников душных офисных помещений).