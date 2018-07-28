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Жаркая погода снова установится в Москве в начале августа
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Жаркая погода снова установится в Москве в начале августа 

РИАМО 23 часа назад
Фото: РИАМО
Жара вновь вернется в Москву в начале августа, суббота же станет одним из самых теплых дней нынешнего лета, сообщается на сайте «Метеоновости».
Несколько последних дней июля температура после кратковременного похолодания опять стала превышать нормальную. 27 июля на станции ВДНХ она повысилась до 29,3 градуса. Выше этого значения в июле была температура лишь 17 числа, 29,4 градуса, и 16 числа, 30,3 градуса. В июне было мало жарких дней, когда температура была близка к отметке 30 градусов. Только 22 июня было 29 градусов и 23 июня — почти 30 градусов.
«В 12 часов 28 июля в Москве воздух прогрелся до 29,7 градуса. И можно сказать, что нынешний день — один из самых жарких дней нынешнего московского лета! Хотя это совсем не рекорд. В памятном своей жарой 2010 году температура в этот день достигла 37,5 градуса. Но лето не заканчивается. И после небольшого похолодания в ближайшие дни в Москву в начале августа снова вернется жаркая погода», — говорится в сообщении.
Ранее ГУ МЧС России по Москве объявило экстренное предупреждение из-за жары на субботу. Жителям рекомендовали быть осторожными и пить больше воды.
На станциях Московского центрального кольца и столичных вокзалах пассажирам начали раздавать воду.
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