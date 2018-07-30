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В Калининграде ожидается жара с дождями и грозами
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В Калининграде ожидается жара с дождями и грозами 

Вести Калининград 22 минуты назад
Фото: Вести Калининград
Аномально жаркая погода с дождями и грозами продержится в регионе до середины недели. По прогнозам синоптиков, в это время температура воздуха в области будет на 7-8 градусов выше климатической нормы.
Чтобы избежать негативных последствий жары, региональное Управление МЧС рекомендует жителям Янтарного края на время снизить физические нагрузки, обеспечить регулярное проветривание помещений, а также строго соблюдать питьевой режим. При этом спасатели напоминают о запрете на разведение костров в хвойных молодняках и на торфяниках.
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