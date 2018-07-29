МЧС: в ближайшие часы москвичей ожидает гроза, дожди и ветры 

Министерство предупреждает: не прячьтесь от плохой погоды у шатких массивных конструкций.
Московскую область захлестнут дожди, настигнут грозы и сильный ветер в самое ближайшее время 29 июля.
Синоптики утверждают, что до 15:00 этим воскресеньем ожидается опасная непогода — преимущественно в ЗАО и СЗАО. Усиление ветра возможно вплоть до скорости 17 метров в секунду.
МЧС напоминает о том, что укрыться от опасных природных явлений можно без риска для здоровья — достаточно не прятаться от грозы под деревьями, на остановках, около стен домов, рекламных щитов и вблизи недостроенных конструкций. Важно не подходить к оборванным проводам и шатким предметам (например, к раскачивающимся вывескам с рекламой). Машину необходимо поставить в гараж, а если его нет, то припарковать на достаточном расстоянии от деревьев.