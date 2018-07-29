МЧС: в ближайшие часы москвичей ожидает гроза, дожди и ветры

Министерство предупреждает: не прячьтесь от плохой погоды у шатких массивных конструкций.

Московскую область захлестнут дожди, настигнут грозы и сильный ветер в самое ближайшее время 29 июля.

Синоптики утверждают, что до 15:00 этим воскресеньем ожидается опасная непогода — преимущественно в ЗАО и СЗАО. Усиление ветра возможно вплоть до скорости 17 метров в секунду.