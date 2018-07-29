Пользователи соцсетей назвали прошедшую грозу в Московском регионе похожей на апокалипсис

Жители Подмосковья Москвы активно выкладывали в соцсети видео и фотографии прошедшей накануне грозы, они назвали ее захватывающей и похожей на апокалипсис.

Сильные дожди с грозами прошли в Московском регионе в минувшие сутки. Только за последнюю ночь выпало около 50% месячной нормы осадков.

«Это была сухая гроза, так как она нас окружала, но к нам так и не пришла. Прогремело лишь пару раз, но на этом все. Кроме вспышек в облаках. Но это было классно. И похоже на апокалипсис», — написал пользователь «Сентиментальный кит».

Потом он добавил, что сначала попал под грозу в Ногинске , где сверкало, гремело, молнии били во все дома и краны. Кроме того, дождь лил, как из ведра, на улицах был потоп.

«И сейчас, на нас надвигается еще одна. Сверкает со всех сторон. Выглядит очень захватывающе», — добавил пользователь.

Многие в пять утра променяли сон на съемки непогоды.

«Пять утра, разбудила гроза, плюнул на сон и пошел снимать», — пишет magin7700.

Пользователь famousgoose выложил серию фотографий непогоды и отметил, что природа дала отличный подарок в виде грозы после облачности на затмении Луны.

«Вай, вот это гроза. Я точно в Мытищах , а не на юге?!?» — уточняет kazaksheludyak.

Из-за грозы в столице прервали концерт группы Gorillaz. Это тоже отметили пользователи.

«Иногда о чем-то лучше и не знать, например, о первом выступлении Gorillaz в России . Ты купил бы билеты, и произошло то, что произошло: гроза и отмена концерта», — подчеркнул Денис Поликарпов.

В воскресенье в Подмосковье также ожидаются сильные дожди, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду, при грозе жителям посоветовали не выходить из дома.

Как обезопасить себя во время грозы>>