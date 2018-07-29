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В ряде районов Китая продолжает держаться жара
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В ряде районов Китая продолжает держаться жара 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 29 июля /Синьхуа/ — Китайские метеорологи в воскресенье продлили действие «желтого» предупреждения в связи с высокой температурой воздуха, поскольку жара в ряде районов страны не собирается отступать.
Во многих районах Центрального и Южного Китая, включая Чунцин, Хубэй и Фуцзянь, температура воздуха составит от 37 до 39 градусов по Цельсию, а местами, как ожидается, она достигнет 40 градусов и выше, сообщил Национальный метеорологический центр.
Центр также прогнозирует повышение температуры в Турфанской впадине в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /Северо-Западный Китай/ и в некоторых частях провинций Ляонин и Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.
Центр рекомендовал жителям указанных районов сократить время пребывания на улице и призвал местные власти принять меры по предупреждению пожаров, которые могут возникнуть в результате увеличения нагрузки на электросети.
В Китае действует трехуровневая система оповещений о жаре, в которой степень опасности обозначается в порядке убывания красным, оранжевым и желтым цветами. -0-
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