В ряде районов Китая продолжает держаться жара

Пекин, 29 июля / Синьхуа / — Китайские метеорологи в воскресенье продлили действие «желтого» предупреждения в связи с высокой температурой воздуха, поскольку жара в ряде районов страны не собирается отступать.

Во многих районах Центрального и Южного Китая, включая Чунцин , Хубэй и Фуцзянь, температура воздуха составит от 37 до 39 градусов по Цельсию, а местами, как ожидается, она достигнет 40 градусов и выше, сообщил Национальный метеорологический центр.

Центр также прогнозирует повышение температуры в Турфанской впадине в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /Северо-Западный Китай / и в некоторых частях провинций Ляонин и Цзилинь /Северо-Восточный Китай/.

Центр рекомендовал жителям указанных районов сократить время пребывания на улице и призвал местные власти принять меры по предупреждению пожаров, которые могут возникнуть в результате увеличения нагрузки на электросети.

В Китае действует трехуровневая система оповещений о жаре, в которой степень опасности обозначается в порядке убывания красным, оранжевым и желтым цветами. -0-