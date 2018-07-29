В Оренбуржье из-за жары могут деформироваться рельсы на железной дороге 

В Оренбургской области сохраняется пожарная опасность повышенного 4 класса на территории 20 муниципальных образований. Их число увеличилось на один район, в список добавился Абдулинский городской округ. Кроме него, высокая пожарная опасность сохраняется в Оренбурге, Орске, Соль-Илецком, Кувандыкском и Сорочинском городских округах, Бугурусланском, Беляевском, Акбулакском, Новоорском, Светлинском, Домбаровском, Кваркенском, Илекском, Бузулукском, Шарлыкском, Первомайском, Новосергиевском, Тюльганском и Асекеевском районах, сообщает ГУ МЧС России по Оренбургской области. Во всех территориях могут возникнуть природные пожары, поскольку в таких условиях сухостой может воспламениться от солнечного луча, прошедшего через стеклянный осколок.
Кроме того, спасатели предупреждают, что из-за высоких температур воздуха в области сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на железнодорожном транспорте, возможна деформация железнодорожного полотна.
По прогнозам синоптиков, 29 июля местами по области ожидается гроза, максимальная температура воздуха достигнет +35°С. В областном центре воздух прогреется до +33 +35°С.