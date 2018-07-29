В Оренбуржье из-за жары могут деформироваться рельсы на железной дороге

Кроме того, спасатели предупреждают, что из-за высоких температур воздуха в области сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на железнодорожном транспорте, возможна деформация железнодорожного полотна.

По прогнозам синоптиков, 29 июля местами по области ожидается гроза, максимальная температура воздуха достигнет +35°С. В областном центре воздух прогреется до +33 +35°С.