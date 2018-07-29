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Синоптики рассказали, какая погода ожидает омичей в конце июля
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Синоптики рассказали, какая погода ожидает омичей в конце июля 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Месяц завершится небольшим похолоданием и осадками в виде дождя. По информации Обь-Иртышского УГМС, в конце июля и начале августа местных жителей ожидает похолодание и грозы.
Завтра, 30 июля, в Омской области днем столбик термометра покажет +17…+22°C, ветер подует северный, северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, в некоторых районах возможны порывы до 15 м/с, местами пройдет небольшой дождь, гроза.
Во вторник, 31 июля, особых изменений в погоде не ожидается. В дневные часы воздух прогреется до +19…+24°C, ветер северо-восточный 2-7 м/с, утром и ночью возможны осадки в виде дождя и тумана, ночью температура опустится до 7-12 градусов тепла.
В среду, 1 августа, немного потеплеет, ожидается до +21…+26°C, ночью и днем пройдут дожди с грозами, западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
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