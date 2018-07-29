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Половина месячной нормы осадков выпала за минувшую ночь в московском регионе
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Половина месячной нормы осадков выпала за минувшую ночь в московском регионе 

360tv.ru 17 минут назад
За минувшую ночь в Москве и в Подмосковье в результате сильных дождей выпало почти 50% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«За сутки местами выпало до 47% месячной нормы. В Москве на ВДНХ в осадкомеры вечером за 1-2 часа попало девять миллиметров небесной влаги. В окрестностях Москвы местами пролилось до 16-25 миллиметров», — сказал Тишковец.
Он уточнил, что больше всего выпало в Павловском Посаде — 43 миллиметра осадков.
По его словам, месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.
По данным портала «Метеоновости» 29 июля дожди продолжатся, но будут кратковременными. «Максимальная температура воздуха в Москве — 25-27, по области — 23-28 градусов», — сказано в сообщении.
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