Половина месячной нормы осадков выпала за минувшую ночь в московском регионе

За минувшую ночь в Москве и в Подмосковье в результате сильных дождей выпало почти 50% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За сутки местами выпало до 47% месячной нормы. В Москве на ВДНХ в осадкомеры вечером за 1-2 часа попало девять миллиметров небесной влаги. В окрестностях Москвы местами пролилось до 16-25 миллиметров», — сказал Тишковец.

Он уточнил, что больше всего выпало в Павловском Посаде — 43 миллиметра осадков.

По его словам, месячная норма осадков в июле составляет 94 миллиметра.

По данным портала «Метеоновости» 29 июля дожди продолжатся, но будут кратковременными. «Максимальная температура воздуха в Москве — 25-27, по области — 23-28 градусов», — сказано в сообщении.