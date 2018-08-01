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Волгоградцы накопили на банковских вкладах 244 миллиарда рублей
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Волгоградцы накопили на банковских вкладах 244 миллиарда рублей 

АиФ Волгоград 27 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
По данным на 1 июля 2018 года волгоградцы разместили на депозитах 243,6 миллиарда рублей. За год показатель увеличился на 12,1%.
Как сообщает пресс-служба волгоградского отделения Южного ГУ Банка России, на 1 июля 2017 года во вкладах находилось 217,3 миллиарда рублей. На одного волгоградца в настоящее время приходится 97 тысяч рублей сбережений, а в минувшем году этот показатель находился на уровне 86 тысяч рублей.
«Банковские вклады продолжают сохранять свою привлекательность как один из основных инструментов сбережения средств. Их приток продолжается, несмотря на уменьшение депозитных ставок», — отмечают в пресс-службе банка.
Наибольший объем вкладов размещен на сроки свыше полугода, доля таких депозитов составляет 61,5% от общего объема. В июне 2018 года в Волгоградской области ставки по рублевым вкладам на этот период в среднем достигали отметки в 5,3 — 5,8% годовых. Доходность депозита превышала уровень инфляции в области более чем в два раза.
В настоящее время сумма накопленных на банковских счетах средств населения на 40,3% превышает объем задолженности граждан по кредитам.
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