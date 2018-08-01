В Волгоградской области обещают 34-градусную жару

Волгоград после нескольких дней относительно прохладной погоды снова вернётся жара. Среда обещает быть очень ветряной и тёплой. Днём столбик термометра раскалится до +31°С.

Первый день августа приготовил волгоградцам отличную погоду для поездки на пляж

Сегодня, 1 августа, в Волгограде синоптики дождей не прогнозируют. Ветер будет достаточно свежим, а температура вполне комфортной лета. — Ожидаются порывы северо-восточного ветра до 8–13м/с. Температура воздуха +29…+31°С, — сообщили в волгоградском ЦГМС. — Такая погода сохранится, как минимум, до пятницы.

На территории Волгоградской области осадки, как и в региональной столице, не ожидаются.

Переменная облачность не помешает палящему солнцу раскалить градусники до +34ºС. В различных районах региона днём температура будет в пределах +26…+31°С. Местами возможен сильный ветер порывами до 18м/с. — уточнили в метеоцентре.