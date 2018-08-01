Ещё
В Волгоградской области обещают 34-градусную жару
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волгоградской области обещают 34-градусную жару 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волгоград после нескольких дней относительно прохладной погоды снова вернётся жара. Среда обещает быть очень ветряной и тёплой. Днём столбик термометра раскалится до +31°С.
Первый день августа приготовил волгоградцам отличную погоду для поездки на пляж
Сегодня, 1 августа, в Волгограде синоптики дождей не прогнозируют. Ветер будет достаточно свежим, а температура вполне комфортной лета. — Ожидаются порывы северо-восточного ветра до 8–13м/с. Температура воздуха +29…+31°С, — сообщили в волгоградском ЦГМС. — Такая погода сохранится, как минимум, до пятницы.
На территории Волгоградской области осадки, как и в региональной столице, не ожидаются.
Переменная облачность не помешает палящему солнцу раскалить градусники до +34ºС. В различных районах региона днём температура будет в пределах +26…+31°С. Местами возможен сильный ветер порывами до 18м/с. — уточнили в метеоцентре.
v1.ru: последние новости
Из-за поднявшейся жары в Волгоград не пустили фуры В Волгограде сегодня будет жарко и прогремят грозы В Волгограде дожди и грозы сменит 36-градусная жара
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал188
Лепс ударил Аллу Михееву336
«Смерть была мгновенной»: россияне погибли в Африке39
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете13
России пообещали «санкции из ада»120
Видео
04:49
На похоронах убитого дочерьми москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
00:21
России пообещали «санкции из ада»
В мире Конфликты
01:57
Вплоть до пожизненного: Сестрам Хачатурян ужесточили обвинение
Происшествия
03:28
В Африке убили россиян
Происшествия
01:14
Ждать недолго: когда кончится лето
Погода Статьи
03:55
Собянин идёт на выборы с программой ликвидации неравенства
Новости Москвы
03:13
«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение